美消費模式轉向服務 經濟學家：有助拉低通膨

新冠疫情衝擊美國之後，雖然表面上恢復常態，供應鏈也逐漸恢復，大眾可外出用餐與進行娛樂活動，但消費卻急劇上漲，消費模式也從長期存在的物品轉向服務，消費者不再想把錢花在派樂騰 (PTON-US) 健身器材、戶外火堆或高爾夫球車這類物品上。

隨之而來的是通膨正在放緩，但放緩程度是否足夠，以及是否為有序發生，還是將經濟推向衰退 (部分人認為已經處於經濟衰退)，是今年餘下時間迫在眉睫的大問題。

上周公布的消費者支出數據顯示，美國消費者花費的對象從物品轉向服務，經通膨調整後，5 月航空旅行支出較 4 月增加 3.4%。

RSM US LLP 消費產品高級分析師 Mike Graziano 表示，鑑於旅遊和休閒活動的整體回升，這一增長並不意外，但這進一步證明消費者願意掏錢購買他們認為值得的東西。

來自受眾數據公司 GWI 的數據顯示，雖然 59% 消費者擔心糧食成本 (糧食與能源是當前通膨的兩大驅動因素)，但他們並未因此減少對雜貨的支出。他們反而購買更多店家自有品牌產品，或購買大一碼的商品以節省資金。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示，雖然高收入消費者的支出仍然相對強勁，但那些有能力大筆消費的人將錢花在外出用餐、度假和接受其他體驗服務上，而非採購更多實體物品。

這轉變有助於隨時間推移而降低通膨，因為服務價格的黏性通常低於物品價格，尤其是汽車等高價物品。

美財政部前官員 Stephen Miran 表示：「這就是貨幣政策運作方式。利率上升引起需求放緩，最終扼殺通膨。」他現在是 Amberwave Partners 聯合創始人兼首席投資組合經理。

這可能已開始運作，美國 6 月 ISM 製造業指數自前月 82.2 下降至 78.5，與 2018 年的水準相當，當時 CPI 年增率 3%。

「5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.6%，為 40 年高點，但 ISM 調查顯示，能源、食品和金屬的大宗商品期貨價格下跌，表明通膨已在 5 月見頂。」

Adams 說：「2020 年至 2021 年期間通常被稱為 K 型復甦，因為經濟內的物品面蓬勃發展，但服務面卻萎靡不振，現在則局勢反轉。去年物品面擁有大量刺激措施的資金和消費者偏好扭曲的支持，但現在那些短暫的需求趨動力消散後，物品面則面臨如同宿醉頭痛般的 K 型復甦。」