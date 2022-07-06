歐洲議會批准具里程碑意義的科技法規 但執法暗藏隱憂

歐洲議會周二（5 日）批准具里程碑意義的兩項法律，未來將更嚴格監管大型科技公司並遏制網路上非法的內容，然而監管機構資源有限，執法有受阻可能。

歐洲議會議員（MEP）以壓倒性多數批准約束大型科技公司反壟斷行為的的「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）最終版本，以及以及加強審查和懲處網路平台存放違禁內容的「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）。

違反 DMA 的公司將面臨高達全球年營業額 10% 的罰款，而違反 DSA 的公司則將面臨高達全球年營業額 6% 的罰款。蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、微軟(MSFT-US)、Meta(Meta-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等科技巨頭都將受到兩項新法約束。

歐盟執委會已成立特別工作小組，預估約有 80 名官員加入，然而有批評人士稱，這一個工作小組遠遠不夠，而且有議員也呼籲成立更大的特別工作小組以對抗大型科技公司雄厚的財力與律師團。

於是歐盟執委會上個月發起一項 1,200 萬歐元（約 1,230 萬美元）的招標，在 4 年時間內聘請專家協助調查與執行。

歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）也出面淡化執法方面的擔憂，他表示在新法實施期間，不同團隊將專注於不同問題，如風險評估、通訊服務的互操作性與數據訪問。

此外，監管機構還將成立歐洲演算法透明度中心（European Centre for Algorithmic Transparency），吸收數據科學與演算法科學家幫助執法。

布勒東在一篇部落格文章中表示，已開始讓內部組織適應這個新角色，包括轉移現有資源，也預計在明、後年增加招聘人數，替資通訊網絡暨科技總署（DG CONNECT）團隊增添 100 多名全職員工。

然而，歐洲消費者聯盟（BEUC）也表達出對執法的擔憂。BEUC 副主任 Ursula Pachl 在一份聲明中表示，日前與其他公民社會團體公同發出警告，若歐盟執委會不聘請執法所需專家監督大型科技公司在市場上的做法，這項立法可能會因無效執法而受到阻礙。