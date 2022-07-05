〈台股盤後〉上沖下洗大震盪 航運股強彈穩多頭軍心收漲132點

台股今 (5) 日上沖下洗，上下震盪多達 387 點，最低更來到 14100.89 點，跌點一度超過百點，不過，午盤過後逢低買盤積極進場拉抬，終場漲 132.14 點，收在 14349.2 點，成交值 2572.58 億元，又以航運股回神，有效穩住多頭軍心。

航運股今日在傳出長榮遠東北美線 8 月要再加收綜合費率附加費 (GRI) 後，緩和市場對海運第三季旺季不旺的擔憂，長榮反彈超過 6%，陽明漲近半根停板，萬海守住平盤。

貨櫃航商的反彈也順勢帶動散裝航商、航空族群連袂彈，正德、四維航、中航、長榮航和華航均漲逾 4%，新興、慧洋 - KY 和志信等漲逾 3%。

而在傳出太陽能報價可望啟動新一波漲價潮的帶動下，相關個股強勢走揚，億杰、元晶漲停，茂迪和天方能源漲逾 6%，聯合再生、新晶投控和國碩均漲逾 3%。

新藥族群近來也持續作為盤面上人氣相對旺的指標，合一漲停，藥華藥逼近漲停，中裕漲逾 8%，泰福 - KY、浩鼎、北極星藥業 - KY 和智擎均漲逾半根停板，生華科、逸達漲 4% 之上。

從 50 大權值股來看，多數守在紅盤上，富邦金漲逾 4%，矽力 - KY 和欣興均漲超過 3%，友達、國泰金、鴻海、國巨、元大金等漲 2% 之上，聯電、中鋼、台泥、力積電、中租 - KY、台積電、南電、彰銀、大立光、華南金等也守住 1% 之上漲幅。

權值股中表現相對弱勢的是台塑跌超過半根停板，瑞昱跌超過 4%，南亞跌近 2.5%，台塑化、台化跌 1.5% 上下。

元大投顧認為，大盤和季線的負乖離已高達 12%，只要美股近期守穩，台股有機會展開清理融資後的反彈行情。