留意三指標 台股落底反彈時點估落在Q4

凱基投顧今 (5) 日指出，第三季末前市場仍需持續消化製造業庫存調整、科技業旺季不旺、企業獲利下修、聯準會激進升息等利空，需靜待至第三季末至第四季初庫存調整、企業財報季和聯準會貨幣政策等三項指標變化，預料第四季台股有機會迎來反彈。

凱基認為，下半年台股有望迎來強勁反彈，但短期仍將承壓，主因是第三季末前，市場仍需持續消化製造業庫存調整、科技業旺季不旺、企業獲利下修、聯準會激進升息等利空。

凱基進一步說明，全球經濟環境面臨通膨和景氣放緩，使現階段製造業庫存調整更加深下半年旺季不旺的隱憂，即便是半導體高效能運算、汽車電子化兩大長線趨勢也難擋壓力。

據市場共識預估，整體科技股第三季營收將季增 10%，遠低於疫情前 5 年平均水準季增 16%，因此，凱基研判，本季台股將會持續反映科技股旺季不旺、製造業庫存調整的陰霾。

儘管台股目前預估本益比僅剩下 11 倍，低於過去 5 年平均 15 倍，且殖利率超過 4%，投資價值逐漸浮現，但凱基提醒，低本益比並非現階段股價修正時的保護力，因為全球景氣正在放緩，甚至未來一年往衰退方向發展之際，現階段企業獲利預估有高估風險。

凱基強調，第三季末起可留意三大指標，首先是 iPhone14 相關新品備貨，可望帶動製造業庫存調整暫告一個段落，其次，財報季所有壞消息盡出後，有利市場認清企業獲利下修的事實，最後是觀察通膨觸頂時間，市場預期 9 月後聯準會將從現階段一次升息 3 碼降為 1-2 碼。