〈台股盤中〉開高大漲拉回370點翻黑跌逾百點 續破底再臨14100點保衛戰

台股今 (5) 日開盤反彈跳空大漲逾 270 點，最高來到 14488.8 點，但隨著賣壓出籠，盤中豬羊變色迅速翻黑，一度跌逾百點，最低來到 14100.89 點，再跌破昨日低點，今日預估成交金額約 2400 億元。

台積電今日開高一度登上 451 元後走弱，盤中跌逾 1.5%，午前來到 433 元；聯發科也下跌超過 2%，一度失守 600 元大關，其他 IC 設計指標如創意、瑞昱等都重挫 6-7%，祥碩、聯詠也同步走弱。

弱勢電子指標還有 AES-KY，跌超過半根，華邦電、台勝科跌 3%，也都有 3% 以上的跌幅，嘉澤、臻鼎 - KY、南電等都表現疲軟。

不過，鴻海公告 6 月營收創同期高，加上上調全年展望，午盤力抗賣壓力守紅盤，網通大廠智邦、面板雙雄友達、群創，以及旭隼、光寶科等都是今日較抗跌的電子股。

傳產方面，台塑今日除息陷入貼息，盤中更大跌超過半根，台塑化也同步走弱，航運股表現相對有撐，航空雙雄華航、長榮航漲 2-3%，貨櫃海運三雄中僅萬海小跌，長榮、陽明仍力守紅盤，正新、中鋼、台泥、統一等也走揚，自行車指標美利達更大漲 3%。

大盤震盪下，生技族群各擁題材，也再度成為資金避風港，合一 6 月營收跳增，盤中漲停鎖住，母公司中天也跟進大漲 8%，晉弘連續第二天跳空漲停、中裕、泰福 - KY、智擎等都有 6-7% 不等的漲幅，表現相對強勢。