車市熱絡 汎德永業除息首日填息近5成

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (5) 日進行除息交易，每股配發現金股利 12 元，為歷年新高，除息參考價 195 元，早盤以 199 元開出後，最高來到 201 元，填息近 50%，在國內車市需求持續熱絡之際，穩步填息。

汎德永業指出，由於豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，本土疫情對業績影響不大，市場對 5 月底最新發表的 BMW 純電四門轎跑 i4 eDrive40、i4 M50 均反應熱絡，而已啟動交車的 BMW 重磅電動車全新 iX xDrive40 旗艦版、iX xDrive50，以及全新豪華運動休旅 X3、X4、全新世代 4 系列 Gran Coupe、全新世代 2 系列 Active Tourer 等，新車銷售力道也十分強勁。

而汎德永業另一大經銷品牌 Porsche，銷售同樣維持高檔表現，全新 Macan、Macan S、Macan GTS 三款車型、熱門休旅車 Cayenne Coupe、首款純電動車 Tayca 均是供不應求，訂單滿手。

汎德永業強調，由於車型全面提升，預期將可持續推升銷售成長。

目前汎德永業正進行台中保時捷 4S 多功能展示中心、汎德台中 BMW 北台中 5S 全功能展示暨服務中心建置，未來陸續完工後，可望進一步搶食大台中豪華車版圖。