0056換股兩亮點 法人：棄金融買高息電子是好棋

0056 成分股新增聯發科、聯電、陽明、東鋼及文曄，並刪除兆豐金、興富發、群創、裕民。法人分析，0056 本次換股有兩大亮點，包括新增五檔成分股目前股息率平均約 9%，可望再推升 0056 今年配息金額創歷史新高；而在刪除兆豐金後，0056 也成為目前唯一沒有金融股的高股息 ETF，投資組合以今年仍有營運成長動能、預估配發高股息的電子與傳產股為主，在高息與布局產業雙優勢下，可說是今年最值得加碼的高股息 ETF。

法人指出，0056 本次換股重點在於納入聯發科並刪除兆豐金，市場對此議論難道聯發科也成了高股息概念股嗎？據本土大型投顧分析，受 2022 年全球手機需求下調影響，聯發科今年以來股價自高檔修正，目前本益比處在歷史低檔位置，不過 5G 晶片規格升級，有助推升平均銷售單價，對營運有所支撐，除今年確定配發 73 元股利，至 2024 年都還會加發 16 元的特別現金股利，預估明年每股股利高達 85 元，以目前股價計算，殖利率超過 8%，0056 逢低撿高殖利率電子權值股，確實是一步好棋。

而被 0056 刪除的兆豐金，長期以來被視為存股族精神指標，但隨著兆豐金今年前四月獲利年減 17%，加上過去一段時間反映升息預期股價創高，本益比升高而殖利率下降至 3.7%，0056 此時逢高出脫合理。目前兆豐金股東人數 42 萬人、定期定額 2.8 萬人，均低於 0056 的股東人數 65.2 萬人、定期定額 12.4 萬人，也反映 ETF 自動更換成分股維持高息的優勢，已廣為投資人所青睞。

據統計，0056 調整前整體成分股的加權平均股息率已約 8%，稱冠高股息 ETF，本次新增 5 檔成分股平均殖利率達 9.3%，不僅大幅超出台股大盤，也高於國泰永續高股息日前新增成分股平均殖利率 4.1%，市場看好並將進一步推升 0056 今年配息來到新高水準。法人預估，現在進場 0056 可望取得約 8% 至 8.5% 的股息率，加上 0056 目前本益比十倍不到，想卡位的投資人現已可多留意買點。

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表、兩大高股息 ETF 新增成分股股息率