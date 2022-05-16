很會挑！0056近半權重成分股股息率破8% 今年最期待高股息ETF

「高股息行情」未上演先轟動，台股上市櫃企業今年預估配發股息已超過 2.35 兆元大關，創歷史最高紀錄，推動台股高股息 ETF 吸引投資人關注。觀察規模前三大高股息 ETF：元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW)，其中 00878 近期平均年化配息率約 6% 至 7%，而高股息 ETF 的指標 0056，雖然一年一配尚未公告配息，但在近半權重成分股股息率已超過 8% 下，推算目前進場的股息率來到 8.1% 超高水準，絕對是今年高股息 ETF 布局，不可錯過的「最大大魚」。

目前台股三大高股息 ETF 均超過百億規模，最具代表性的 0056 更高達 1,210 億元，其次是國泰永續高股息的 699 億元、富邦特選高股息 30 的 287 億元，三檔 ETF 分別吸引不同的粉絲愛戴，受益人數以 0056 超過 64 萬名股東最多。

今年台股上市櫃企業預估配發股息金額改寫新高，加上台股修正，突顯高股息 ETF 逢低進場投資價值，也炒熱第二、三季的除息話題。台股高股息 ETF 追蹤指數表現，用分散持股的方式參與行情，是小資族到存股族都適合用來替代個股掌握高股息的利器，投資人除了透過季配息 ETF 分階段領取，最不容錯過的大魚還是 0056。

0056 是台股首檔高股息 ETF，長期優異的配息紀錄有目共睹，除了去年度的配息 1.8 元平歷史新高、以及 12 天填息創最快紀錄，今年配息更是眾所期待。雖然 0056 是一年一次配息，尚未到每年 9 月底收益評價日，但從成分股的股利政策已可估計。據統計，目前 0056 有 46.8% 權重的成分股股息率超過 8%、76.2% 權重的成分股股息率超過 7%，推算全體成分股加權平均現金股息率高達 8.1%。

進一步分析 0056 成分股股息率之所以領先，主要來自其挑選上市市值前 150 大個股中，「預測」未來現金股息殖利率最高的前三十名的選股策略，例如 0056 去年就率先納入今年股息大幅成長的航運股，以目前 0056 持有長榮權重與其配息金額計算，就預估貢獻 0056 約 1.07% 的股息率；而包含長榮在內，0056 同時有 4 檔成分股股息率超過 11%、13 檔成分股股息率超過 8%，進而大幅推升預估股息率。

短線台股修正，0056 成交量放大已見買盤進場，若以 0056 去年配息 1.8 元來看，今年成分股股息率佳，ETF 配息有望不輸，大幅高於台股，可定期定額或分批進場。

更重要是，0056 經歷多次空頭，依舊順利填息，並有超過 14 年的循環做為投資參考，不僅大大降低單一個股賺股息賠價差的風險，也更適合追隨大盤表現來判斷 ETF 的交易機會；建議不必等 ETF 除息，台股回檔便能留意布局。