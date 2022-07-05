華碩發布永續報告書 環保設計產品營收比重近9成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 發布最新永續報告書，除聚焦在氣候行動、循環經濟、責任製造、價值創造等四個方向外，也持續在產品生命週期融入循環經濟概念，生產環境友善材料、低耗能、易拆解回收的設計產品，根據華碩統計，去年環保設計產品 (Eco Friendly Products) 占營收比重達約 86.6%。

華碩去年承諾將強化研發、提高產品能源效率，讓產品平均能源效率優於能源之星 30%，並發揮品牌影響力，帶動關鍵供應商降低 30% 碳排放，同時承諾台灣、全球營運將分別在 2030 年、2035 年達成 100% 使用再生能源目標，後續也將從科學基礎減量路徑、擴大再生能源使用、投資創新技術等，建構華碩氣候行動。

華碩表示，內部以 2020 為基準年度規劃出未來五年計畫，推出永續 2025 目標，聚焦在氣候行動、循環經濟、責任製造、價值創造等面向，並執行供應商環境衝擊調查。

進一步觀察供應商環境衝擊調查，華碩計算去年包含筆電、桌機、手機、主機板、螢幕環境損益值，合計溫室氣體、水資源、廢棄物、水汙染等環境衝擊約達 6.47 億美元，其中，供應鏈又以原物料開採影響最大占比達近 7 成，代工組裝則占約 2 成，華碩自身營運則不到 0.1%。

華碩表示，將持續協助供應鏈邁向永續的目標，此外，盤點自身全球營運碳排放則皆來自辦公電力使用，為提升營運能源效率，已導入 ISO 50001 能源管理系統，鑑別高耗能的熱點區域及設備，目前兩座營運總部皆取得綠建築最高等級白金級認證，並以每年減少 1% 的目標降低電力使用，同時與再生能源相關業者簽署合作備忘錄，逐步增加再生能源的使用比率。