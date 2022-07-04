台股再破底 市場信心不足靜待通膨觸頂向下

台股今 (4) 日持續破底，終場再跌 126.02 點，收在 14217.06 點，成交量 2318.89 億元，投信表示，台股今天只有傳產指數收紅，凸顯市場對於經濟前景信心的不足，目前須等第 3 季美國 CPI 是否能真正觸頂向下，才能逐步消除市場疑慮。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，台股持續破今年低點，已經連續五個交易日日 K 線收黑，累計今年來大盤跌幅已達 - 21.97%，今天僅傳產指數強勢收紅，凸顯市場對於經濟前景信心的不足。

賴正鴻指出，由於科技業庫存調整、經濟成長放緩等疑慮再起，且聯準會加速升息趨勢不變、通膨數據位於相對高檔，目前須等待第三季美國 CPI 是否能真正觸頂向下，才能逐步消除市場疑慮，短期台股不脫大幅震盪走勢。

賴正鴻指出，晶圓龍頭大廠因為市場需求雜音再起，本益比估值修正，今日大跌 - 2.98%，股價創一年半新低，連帶影響科技股投資信心。

從年度角度分析，科技業庫存調整提前至現階段反應，反而能讓第四季全球消費旺季拉貨行情更為順暢，進而帶動年底消費旺季行情。

賴正鴻認為，近期整體投資氛圍不振，低檔布局宜注重基本面，並以逢低分批承接具產業成長前景，或是已見到需求面成長之產業優質個股為主。