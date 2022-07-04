台股險守14200點 外資連5賣 三大法人土洋對作買超14.89億元

台股今 (4) 日反彈力道疲弱，權王台積電持續下殺，電子股賣壓仍沉重，雖然航運及部分傳產獲資金點火，加權指數終場下跌 126 點，收在 14217 點，再創逾 18 個月新低，成交值僅 2318 億元。三大法人呈現土洋對作，合計買超 14.89 億元，但外資已連 5 賣。

觀察三大法人資金異動，外資今天再提款 65.97 億元，為連續 5 個交易日賣超；投信加碼買超 21.34 億元，為連 7 買；自營商也買 59.44 億元。三大法人合計買超 14.89 億元。

台積電 (2330-TW) 股價再度破底，挫近 3%，收全場最低 440 元，創下 20 個月來最低價，市值滑落至 11.4 兆元；國巨今天除息，僅花 3 分鐘即完成填息，終場漲逾 2%；鴻海則陷貼息，一度失守百元關卡，終場收跌約 1%。其他電子權值股方面，華碩、瑞昱、研華等賣壓偏重，聯電、友達、聯詠、欣興等股價逆勢走升。

航運股走出頹勢，由貨櫃航商長榮、萬海領漲 3-4%，航空雙雄同步吸引資金進駐，長榮航勁揚超過 4%，重回 30 元大關，華航也漲逾 2%，四維航、新興、中櫃、宅配通等也表現不俗。

金融股漲跌互見，國泰金、中信金均下挫超過 1%，富邦金、開發金等也震盪走低，不過，兆豐金逆勢上漲 1.4%，彰銀、元大金等也在盤上表現。