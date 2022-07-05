去年我國出口東協首破700億美元 今年可望持續成長

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊，觀察廠商在貿易戰爆發、政府新南向政策推動下，擴大在東協國家布局腳步，連帶推升半導體、手機、筆電、網通產品等需求增加，去年我國出口至東協國家金額首度突破 700 億美元，達 702.4 億元、年增 32%，創新高，今年將可望持續成長。

統計處也統計，今年前 5 月我國出口東協國家金額已達 342 億元、年增 23.4%，同步改寫歷年同期新高，其中電子零組件占比達逾 5 成。

受美中貿易影響，台廠在東協生產比率持續創高，統計處說，從海外生產實況調查資料觀察，受美中貿易紛爭、疫情影響，去年台廠在中國及香港生產比率為 42.4%，較 2018 年疫情前下降 4.5 個百分點，東協生產比率則從 2018 年的 1.6%，上升至 3.2%，凸顯台廠分散市場風險、擴大投資東協市場。

統計處進一步指出，在宅經濟、供應鏈移轉推升東協六國科技類產品進口成長，觀察台灣出口至東協，就以新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼為主，占整體東協約 98.5%。

從產業別觀察，統計處表示，我國積體電路在東協六國進口市占率居冠且持續拉高，去年我國占東協進口比重達近 4 成，約占 39.8%，其次則為南韓、中國，比重分別為 19.4%、14.2%。