經部推「綠色租賃方案」轉供綠電 國壽、新壽首波參與

政府公布 2050 淨零碳排路徑，經濟部標準檢驗局今 (4) 日宣布推出「綠色租賃方案」，協助商辦大樓或同類型集合式場域的承租企業，透過轉供電力模式，取得綠電與再生能源憑證 (T-REC)，首波將由國泰人壽與新光人壽參與響應此案，預計最快第 3 季開始陸續轉供綠電。

2050 淨零排放為全球共同的努力目標，其中再生能源為主要的發展趨勢，標檢局國家再生能源憑證中心自 2017 年 5 月發出第一張憑證以來，累計至今年 2 月，核發的憑證突破百萬張，成為我國綠能與憑證發展歷程的一個重要里程碑。

2020 年第 4 季，標檢局推出「再生能源憑證單一電號多用戶交易輔導示範計畫」，讓商辦大樓中非電號持有人的承租企業得以取得綠電，目前台灣萊雅、元大銀行、元大證券等企業皆透過該示範計畫，順利完成綠電轉供。

隨著綠電交易市場的發展活絡，鑑於各產業之商業及生產模式等多樣性，更多的商辦大樓承租企業有使用綠電的需求，標檢局繼「單一電號多用戶輔導示範案例」後，再與國泰人壽、台北 101 大樓等單位共同研商，推出「綠色租賃方案」。

標檢局表示，希望鼓勵更多商辦大樓參與，擴大以房東為綠電採購主體，推動整棟大樓團購綠電，讓房東可彈性分配並最大化大樓內承租戶所需綠電，協助承租戶取得綠電，降低溫室氣體排放並達成企業永續發展目標。

首波參與綠色租賃方案的商辦大樓，包含國泰人壽持有之國泰人壽總公司大樓、國泰金融中心、國泰敦南商業大樓、國泰敦南信義大樓與新光人壽持有的新光摩天大樓等，將與發 / 售電業合作轉供綠電，協助承租戶取得綠電。

標檢局強調，綠色租賃方案可協助更多商辦大樓、集合式建物或倉儲物流等多元型態的用電戶，尤其是中小企業，更加簡便取得電力及再生能源憑證，以展現企業 ESG 之績效，並提升企業永續評比排名。