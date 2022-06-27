〈電價調漲〉企業綠電建置意願可望增加 助太陽能產業再加溫

因應國際能源成本大漲，經濟部今 (27) 日拍板調漲用電大戶電價，平均漲幅 8.4%，業界看好，隨著電價上漲，象徵與建置綠電間的成本不斷拉近，加上缺電將促使政府、民間更積極投資電廠，有助太陽能整體產業發展。

此外，經濟部也已明令，全面禁止中國電池透過第三地加工成模組的方式進口至台灣，不僅讓台灣模組業者鬆一口氣，也有助各業者下半年營運，目前各家訂單大多已看至第四季。

展望後市，台灣模組業者也配合政府綠電建置目標，早在去年底、今年初就已陸續投資產線，包括擴充新產能、升級成大尺寸等，如聯合再生 (3576-TW) 已擴充大尺寸電池 M6 與 M10，擴產後台灣電池產能將達 1.3GW，預計第三季量產，模組產線也同步進行升級與優化，總產能將達 1.2GW。

元晶 (6443-TW) 也在今年取得 VPC 認證後，擴充大尺寸模組產能，預計自 1GW 提升至 1.2GW，目前已向客戶銷售，茂迪 (6244-TW) 則是力推新型 TOPCon 電池模組，年產能自 15MW 大幅提升至 200MW，第三季開始出貨。

業界看好，在電價調漲背景下，加上政府扶植綠電政策確立，台灣模組業者下半年營運可望再優於上半年，也有助終端電廠免受模組缺貨之苦，並協助政府達成建置目標。