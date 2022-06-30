〈電價調漲〉遠東新：轉型綠電要有配套措施 可借鑒國外核電政策

針對電價議題，遠東新 (1402-TW) 董事長徐旭東今 (30) 日再度指出，不能前面一直不漲，然後突然大漲，行政上還是要和緩一點；副董事長席家宜則指出，台灣應該要檢討能源政策，像是英、法、日與韓等都還是有核電，在轉型綠電過渡期間，要有配套措施。

徐旭東表示，本來以為電價調漲 8% 就差不多，沒想到政府來了個 15%，如果後面還要繼續漲那怎麼辦，他表示，不是反對漲，也沒有批評，但行政方式可以稍微和緩一點。

徐旭東指出，電價上漲對遠東集團各公司的影響程度都不同，但回歸基本，水電這種是每個百姓應有的權益，如果打擊太大可能要考量一下。

席家宜也認為，電價漲價是因為煤、天然氣上漲，且調漲後台電還是會虧錢，預期後面還有第二波漲價，但電價上漲或是缺電，會影響製造業競爭力，進而影響投資意願、甚至減產，且一停電可能會導致工廠停一到二天才能重啟。

由於政府希望 2025 年以綠電取代核電，席家宜認為，目標應該是達不到，且現在綠電購買成本高，台電買了還是在虧錢，政府應該要思考過渡期間的配套措施。

席家宜強調，台灣能源結構跟中國及越南相比有很大的問題，中國綠電、核電發展很快，越南也有水力發電，但台灣集中在火力發電，因此，可以參考國外，像是法國就宣布還要再蓋 6 個核電廠，鄰近的日韓也重啟核電。

席家宜也呼籲，到 2025 年電費不是全民買單的話，價格會很可怕，希望下一波電價調漲，不要只漲製造業，能源政策不是由政治主導。