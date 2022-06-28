〈電價調漲〉徐秀蘭：漲幅超預期成本可控 將喚醒全民投資綠電意識

中美晶 (5483-TW)、環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，此次用電大戶電費調漲 15% 確實高於公司預期，將持續透過多種方法降低成本上升帶來的衝擊，整體成本還在可控範圍內，且從另一角度來看，此次大幅調漲電費，將喚起全民裝置綠電的意識，對中美晶以及台灣太陽能產業影響很正面。

徐秀蘭重申，自己向來支持調漲電費，主要因台電長年赤字、投資受限，導致負載容量過於緊張，動不動就跳電、壓降，對公司營運造成很大困擾，跳電一下可能就損失 1000 萬元，整體損失遠大於有計畫性地調漲電費，因此對公司來說，寧願選擇調漲電費，把電的品質、穩定度做好，讓台電不要斥字，並持續有效投資。

針對電價漲幅，徐秀蘭坦言，最終調幅高達 15%，的確比公司預期高滿多，但集團 2050 年使用 100% 再生能源的執行方向沒有變，會持續透過 3 種方法，抵銷電價上漲帶來的衝擊。

徐秀蘭舉例，環球晶持續透過工程方法減少耗電、使用新的節能科技產品以及持續開發再生能源，公司也是產業為數不多 100% 持有綠電子公司的企業，藉由投資直接擁有綠電。

至於中美晶，徐秀蘭認為，製造太陽能電池等各環節都需使用電力，電價調漲對公司營運壓力很大，但從另一角度觀察，隨著政府一次大幅調漲電費，這個壓力會促使大家更積極投資綠電，包括屋頂型、家裡空地或是漁電共生，釋放更多可用空間，中美晶或台灣太陽能產業也就有更多項目可以服務，影響很正面。

對於電價上漲是否影響銷售價格，徐秀蘭表示，目前還未考慮向客戶漲價，對公司毛利影響也都已經估計完畢，現階段第一個動作不是調漲價格，而是先從集團內部著手，觀察哪部分可以先做節電，盡量藉由省電抵銷電價漲幅，若真的不行，才會考慮調漲售價。

徐秀蘭也回顧去年上半年台灣面臨缺水危機，當時想說半導體業是用水大戶，預估水車要非常多，不過，公司做很多節水技術，有意識知道事件重要性後，在不影響生產的同時，每片晶圓的用水量可以下降 1 成以上，一方面把耗電量降低，並導入節電科技，想辦法用工程方法抵銷掉漲價的衝擊。