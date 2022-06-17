日圓自由落體式貶值 引發亞洲散戶搶買

近月全球投資人拋售日圓，引發日圓匯價重貶，但香港、台灣等地區亞洲散戶卻競相搶買日圓，為日後赴日觀光做準備，出現另類「你丟我撿」現象。

在香港經營一家小型外幣兌換店的 Gabriel Leung，注意到採取反向操作的顧客激增，在日圓兌港元匯價跌至 20 年谷底後，散戶看到買點，一直來換日圓。

他表示，每天大約有 300 名顧客買日圓，在日圓大跌前，顧客也不過十來個。

Leung 說：「每位顧客買入的日圓介於 10 萬至 50 萬港元，此前不到 2 萬港元。」他表示，許多日圓買家計劃日本向更多遊客開放時赴日旅遊。最近日本開始鬆綁邊境管制，開放團客入境，但對入境遊客的限制很多。

33 歲的 Philip Ma，經營一家銷售日本進口商品的公司，他在 5 月買入價值 30 萬港元的日圓，如果日圓進一步貶值，他計劃買更多日圓。

他說：「我買日圓已經很多年了，這是日圓第一次跌到這麼低」。Ma 並表示，他的許多朋友也在買日圓，他們都想去日本觀光。

台灣交易員表示，散戶投資人也出現類似押注，6 月新台幣對日圓成交額已超過 4 月。交易員要求不具名。

日圓兌美元匯價周一（13 日）盤中貶破 135 日圓大關，下探至 24 年新低，迫使日本政府向市場發出新示警，表示對日圓重貶感到擔憂，準備在必要時「做出適當因應」。日圓匯價周五亞洲盤盤中下跌 0.8%，報 133.3 日圓兌 1 美元。

經濟學家表示，經濟基本面比其他發達經濟體差、貨幣政策背離及貿易逆差持續擴大，是日圓持續貶值的主因。美國聯準會（Fed）周三一口氣升息 3 碼，但市場預料日本央行周五仍會把利率維持在最低水準。