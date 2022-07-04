〈台幣〉台股跌勢收斂 匯價狹幅震盪力守29.8元關卡

新台幣兌美元匯率今 (4) 日持續走軟，最低來到 29.805 元，貶值 5 分，但買、賣匯雙方呈現拉鋸，匯價力守 29.8 元關卡，台股方面，由於台積電續挫，鴻海、國巨等大型權值股展開除息，大盤走勢震盪，一度跌逾百點，但跌勢逐漸收斂。

金融市場持續籠罩在激進升息將導致經濟衰退的憂慮，避險需求強勁，外資不斷匯出令新台幣走貶，6 月累計貶值 2.22%，上周貶幅 0.08%，今天開盤後仍呈狹幅震盪走勢，一度貶破 29.8 元關卡。

觀察今天主要貨幣對美元表現，新台幣早盤約貶 0.12%，韓元升值 0.14%，日圓升值 0.1%，人民幣同步走揚，新加坡幣則在平盤整理，亞幣互有升貶。

上半年新台幣已貶值 7%，為歷來同期最慘紀錄，分析師預料，本季新台幣兌美元匯價可能會見到 3 字頭，這些悲觀看法是基於今年來已有 340 億美元外資流出台股，規模為新興亞洲最大 (不計中國)。

台股上周連日重挫後，今天在台積電領跌下，一度挫逾百點，最低來到 14226 點，續創 2020 年 12 月底以來新低，鴻海開盤後一度貼息，下跌 1.5 元失守百元大關，國巨僅花 3 分鐘即完成填息，在低接買盤湧入下，大盤跌勢收斂並翻紅。