〈台幣〉熱錢落跑股匯齊挫 回測29.8元探一周新低

時序進入 7 月，台北股匯今 (1) 日持續走弱，大盤一度下挫超過 250 點，失守 14600 點關卡，改寫逾一年半新低，新台幣兌美元匯率同步走貶，回測 29.8 元，為一周以來的最低點，呈現狹幅震盪走勢。

外資近來不斷提款台股並匯出，新台幣兌美元匯率已連續第 4 天走軟，今天盤中最低來到 29.771 元，貶值 4.5 分，不過，相較於大盤，新台幣殺出力道並未暴衝，相對有撐，接下來，出口商轉趨平淡，要觀察外資是否持續賣股匯出。

美股周四全面收黑，台股今天仍震盪走跌，盤中下挫逾 200 點，跌破 14600 點關卡，再創 2020 年底以來的新低點，主要電子股遭調節，台積電股價持續破底，跌逾 2%，最低來到 463.5 元，聯發科、鴻海、國巨等均賣壓沉重，金融、航運股則漲跌互見。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤重貶 0.5%，新台幣、新加坡幣約貶 0.11-0.13%，人民幣也微幅走貶，日圓則逆勢升值 0.28%。

隨著美債殖利率下滑，美元指數周四自兩周高點回落，累計 6 月仍漲近 3%，第二季寫下 2016 年以來最佳季度表現。歐元自兩周低點反彈，主要受到優於預期的經濟數據和歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論支撐，歐元 6 月貶值近 2.5%，季減 5.3%。