〈台幣〉股匯不同調 終止連4貶量縮收29.745元

台北股匯今 (4) 日走勢不同調，加權指數終場下跌 126 點，再創逾 18 個月新低，而新台幣兌美元匯率終止連 4 貶，終場翻揚小升 1 分，收在 29.745 元，買、賣匯雙方交投意願偏低，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.88 億美元。

新台幣兌美元匯率周線已連五貶，上周累計貶值 2.3 分或 0.08%。今天匯價以 29.79 元開盤後，最高來到 29.742 元、最低貶至 29.805 元，買、賣雙方呈現拉鋸。

新台幣匯率終場以 29.745 元作收，小升 1 分，台北外匯市場成交金額 7.81 億美元，元太外匯市場成交金額 3.07 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.07%，人民幣升值 0.07%，新台幣、韓元分別升 0.03%、0.02%，新加坡幣貶值 0.16%，歐元貶 0.14%，日圓也貶 0.1%，亞幣互有升貶。

巴克萊銀行預測，9 月底前新台幣匯率可能會貶至 30.3 元兌 1 美元，下探至兩年低點；法國東方匯理銀行也預測，本季新台幣匯價將貶至 30 元關卡。這些悲觀看法是基於今年來已有 340 億美元外資流出台股，規模為新興亞洲最大 (不計中國)。

台股方面，電子族群仍舊欲振乏力，權王台積電持續下殺，收 440 元，再創 20 個月新低，加權指數終場下跌 126 點，收在 14217 點，三大法人呈現土洋對作，合計買超 14.89 億元，但外資已連 5 賣，今天再提款 65.97 億元。