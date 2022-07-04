〈台股盤前〉電子股前景籠罩疑慮 恐繼續測底

台股上周五崩跌 482.65 點或 3.26%，收在 14,343.08 點，創 2020 年 12 月下旬以來新低，成交值則放大至 3,000 億元，隨著美股費半指數再度重挫、台積電 ADR 暴跌近 6%，法人認為，電子股前景疑慮未緩前，恐使台股繼續測試底部。

三大法人上周五合計賣超 62.24 億元，其中，外資續賣 118.57 億元，為連 7 賣，投信買超 14.19 億元，為連 8 買，自營商則是買超 42.14 億元。

上周五美股漲跌互見，道瓊指數上漲 321.83 點或 1.05%，收 31,097.26 點；那斯達克指數上漲 99.11 點或 0.9%，收 11,127.85 點；標普 500 指數上漲 39.95 點或 1.06%，收 3,825.33 點。

不過，費城半導體指數下跌 97.8 點或 3.83%，收 2,458.5 點，反映 AMD、NVIDIA、應用材料、美光、德儀和高通等大型科技股大跌。

有半導體業者透露，由於庫存水位過高，台積電三大客戶蘋果、AMD 和 NVIDIA 罕見下修訂單，不過，台廠供應鏈指標廠則異口同聲表示，並未接獲蘋果砍單通知。

市場傳出因半導體晶片砍單降價，原本供不應求的微控制器 (MCU) 開始見到報價崩跌，更有全球前五大 MCU 廠產品價格腰斬的消息。

通路業者則提到，消費性電子、筆電和手機相關應用有庫存增加壓力，但車用、工控和網通應用等產品庫存水位仍低，並非需求全面走弱。

由於歐洲對於太陽能的需求強勁，中國太陽能三大指標廠隆基綠能、TCL 中環、通威等矽晶圓、太陽能電池下半年最新報價全面調漲，有望牽動國內太陽能廠同步調升報價。

今日部分重量級個股將進行除息交易，鴻海除息將使指數蒸發約 23.37 點，合計 26 檔除息後，減少指數約 49.46 點。

統一投顧分析，台股指數破底，技術面相當弱勢，不過月均線負乖離高達 - 8.87%，觀察今年以來每次月均線負乖離超過 - 6%，幾乎就是短線低點，加上上周五融資跌破 2000 億元，預料短線融資籌碼沉澱後，台股有機會跌深反彈。

不過，統一投顧提醒，只要指數未站上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈，操作宜謹慎保守。

