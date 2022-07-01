全球經濟前景黯淡 LME銅價跌破8千美元關卡

市場對全球經濟成長放緩的擔憂加劇，工業金屬價格暴跌，倫敦銅價周五（1 日）跌破每噸 8,000 美元，觸及 2021 年以來新低。

全球視為經濟雨晴表的倫敦金屬交易所（LME）銅價下跌 3.32% 至每噸 7,984 美元，在經歷自疫情以來最糟糕的一季後繼續擴大跌幅，觸及 2021 年以來最低水準。投資人越來越相信，在貨幣政策收緊與以歐洲為中心的能為危機背景下，全球經濟成長將會放緩。

另一方面，鋁與鋅跌幅也擴大，在 LME 六種基本金屬指數創下 2008 年金融危機以來最大單季跌幅後，下半年的開局也十分慘淡。歐美股市與期貨周五也出現下挫。

截稿前，LME 銅價下跌 3.45%，報每噸 7,973 美元，鋁價下跌 1.15%、鎳價下跌 2.11%、鋅價下跌 4.02%。另外，新加坡鐵礦石價格出現回落，原因是市場再度擔心在需求、庫存上升之際，中國政府將下令限制鋼鐵產量。

TF 期貨公司分析師 Wei Lai 受訪時表示，大眾對需求的擔憂加劇，預料在美國與歐洲經濟硬著陸的情況下，未來兩年銅市將面臨約 10% 的供應過剩。

今年早些時候，需求旺盛、物流和生產中斷等因素共同推動銅和鎳等金屬價格飆升。儘管需求方面急劇縮減，但許多金屬仍面臨嚴重的供應限制。

不過金屬市場也存在一些積極因素，因為中國的需求逐漸恢復，政府推出了為基礎設施提供更多資金等刺激措施。中國房地產市場在 6 月反彈，製造業活動的反彈也強於預期。

然而，凱投宏觀 (Capital Economics) 首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 在一份簡報中表示，中國 6 月 PMI 復甦是由解除疫情相關限制推動，而非基本經濟狀況改善，因此未來幾個月中國經濟成長放緩將繼續對工業大宗商品造成壓力。