鯉魚潭北送苗栗瓶頸打通 竹科銅鑼基地供水無虞

為因應竹科銅鑼基地開發與鄰近地區發展，台水公司今 (6) 日表示，已打通鯉魚潭水庫北送苗栗瓶頸，將可增加調度水源，提升至每日支援 12 萬立方公尺，以達成苗栗地區民生產業用水無虞的目標。

台灣去年遭逢百年大旱，河川水源枯竭，台水指出，經濟部與科技部共同推動「新竹科學園區竹南銅鑼基地供水計畫」，由台水公司執行各項工程，其中三義交流道至三義減壓池 1000m/m 管線接續工程 (潛盾) 尤為關鍵，本工程總經費約 3.5 億元。

台水說明，工程路線經過三義木雕街商圈，該路段交通繁忙，又其地下管線密布，為減緩施工過程對於交通的衝擊與降低民眾的不便，經評估本工程採取免開挖之潛盾隧道工法，隧道長度達 1.4 公里。

工程自 2018 年 6 月 7 日出發井破鏡，於掘進過程中歷經多次豪雨及地下水滲漏，造成開挖面局部抽坍崩塌 20 餘次，又遭遇粒徑大於 1 公尺的巨大卵礫石，施工環境十分艱困。

在台水與相關工程人員 24 小時不停歇施工下，終於在去年 3 月 2 日隧道貫通，並由台水董事長胡南澤主持貫通儀式，但隨著 COVID-19 疫情爆發，導致材料成本增加及缺工嚴重等困難，台水仍積極滾動式檢討相關因應措施，戮力克服，總算於今年 5 月 11 日完工，並啟用通水發揮效益。