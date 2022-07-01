小心被假期交所網站誘騙開戶下單 一招教你識破騙局

期交所近期接獲民眾反應，有不肖份子假冒臺灣期貨交易所名義設立假網站，誘騙民眾透過該網站開立帳戶、存入保證金及委託下單，藉此詐騙民眾金錢，期交所今 (1) 日表示，期貨交易都是採二階層方式，所以期交所無法直接接受民眾開戶及下單，提醒民眾切勿受騙。

期交所特別強調，期貨交易採二階層方式，民眾需透過合法期貨商開設期貨帳戶及辦理保證金出入金相關作業，民眾下單委託時需向期貨商下單，期貨商進行保證金檢核後再將委託單送至期交所進行撮合，故期交所並未直接接受民眾開戶及下單。民眾可在期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，透過合法期貨商進行相關交易並慎防投資詐騙。

投資詐騙猖獗，詐騙集團利用各種管道，詐騙手法不斷推陳出新。期交所再次提醒，民眾務必審慎判斷投資訊息真偽及來電機構真實性，以維護自身投資權益及保障財產安全。民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02)2737-3434 查證，亦可至金管會證券期貨局網站「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。

期交所進一步指出，民眾亦可利用警政署反詐欺 165 專線，檢具相關具體事證，向司法檢調機關提出檢舉，或透過金管會網站「受理民眾檢舉與陳情」專區提出檢舉。

