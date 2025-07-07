6月期貨詐騙月減3成！但2種詐騙新「趨勢」漸增 被「冒名機構」騙占逾7成居冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-07 18:08

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期交所統計，自 114 年 4 月 1 日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」迄 6 月 30 日止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共 172 件。觀察 6 月期貨詐騙案件，與 5 月相件數大減 3 成，但詐騙類型仍以非法地下期貨及招攬開戶交易最多，但出現兩項值得注意的詐騙趨勢：一、期貨詐騙案件使用的社群平台，已從臉書延伸到另一近年來廣受台灣網民喜愛的 Threads（脆)；二、冒名期貨商詐騙交易人個資的案件有增多的情形。

6月期貨詐騙月減3成！但2種詐騙新「趨勢」增加 被「冒名機構」騙占逾7成居冠。（鉅亨網資料照）

6 月期貨商通報網路期貨詐騙案件共 53 件，較 5 月 78 件減少 32%，但仍較 4 月案件數為高，推測其原因可能為經過 4 月及 5 月期貨商積極蒐報檢舉期貨詐騙案件奏效，致案件數減少。就詐騙類型來看，6 月仍以非法地下期貨及其他 (招攬期貨開戶交易) 占 58% 最多，其次為期貨交易課程之非法期貨顧問及代操期貨占 28%，冒名期貨業占 12%。

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相關詐騙類型比重與 5 月相較，雖僅小幅變動，但值得注意的是，冒名期貨業詐騙案件占比提升，6 月被冒名的期貨商上升至 3 家。根據刑事局最新公布第一季網路詐騙態樣，冒名機構的詐騙樣態占逾七成最多，另數發部網路通報查詢網統計 6 月詐騙樣態，金融投資、身分冒充為通報件數第二及第三多，期貨網路詐騙也呈現相類似的發展趨勢。

詐騙者冒名期貨商手法多元，除偽冒期貨商官網網址外，尚有盜用期貨商 Logo、名稱、圖示等，偽裝為期貨商的下單 APP，企圖利用合法期貨商名義，誘騙交易人點選下載、盜取個資，實際可能為詐騙平台或惡意程式；另有冒名期貨商發送電子郵件，偽冒為該公司資安系統通知客戶帳戶存有潛在風險，提供驗證連結並要求客戶在 24 小時內完成身分驗證，但該連結實為詐騙網址。

期交所舉辦反詐治理評鑑活動，鼓勵期貨商蒐報網路期貨詐騙案件並建置「期貨商反詐騙聯防行動專區」，提供期貨商即時分享及通報詐騙案件，目的即是希望讓民眾了解當前最新期貨詐騙手法，提升防詐意識與應對能力。依據期貨商迄今蒐報三個月的案例來看，期交所提出兩項呼籲：