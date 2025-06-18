鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-18 11:49

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臺灣期貨交易所（期交所）(27) 日推出「週五到期臺指選擇權」，進一步擴充週選擇權到期日結構，與現行週三到期週契約互補，於一週內將有週三及週五兩個到期日，提供交易人彈性布局及調整部位的機會，有效應對短期市場波動。

避險更多元！期交所「週五到期臺指選擇權」27日正式上路。（鉅亨網資料照）

近期大型國際科技企業財報或美國重大經濟數據常遇到週四盤後發布，週五到期契約協助交易人更有效的進行短期避險及應對重大市場事件的策略佈局，當預期臺股週五開盤呈現明顯反應，交易人就可以利用週五到期契約預先建立或調整部位。

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114 年 6 月 24 及 26 日期交所舉辦免費「選擇權進階課程–多重策略班」，接下來第 3 季每月亦提供免費期貨 / 選擇權課程，除分享最新的週五到期臺指選擇權，還有大眾持續關注的熱門期貨商品 (如臺指期貨 / 選擇權及個股期貨 / 選擇權) 之交易策略，亦對近期市場顯著波動商品重點分析，包含黃金期貨 / 選擇權及夜盤商品之策略分享，交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師之實務經驗，掌握全球各市場關鍵資訊及脈動，課後直接運用虛擬交易所將課堂所學融入實際運用，利用系統體驗、檢測及反覆驗證所學。