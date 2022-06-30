外資賣超台積電55.16億元 大買滬深300正2逾萬張

台股今 (30) 日重挫 400 點萬五大關失守，外資提款 227 億元連 3 賣，其中賣超台積電 1.1 萬張，賣超 55.16 億元，同時反向大買滬深 300 正 2 達 1.7 萬張。

三大法人今合計賣超 229.27 億元，外資提款 227.94 億元，投信買超 17.18 億元，自營商賣超 18.55 億元。期貨方面，外資回補 1924 口空單，空單未平倉口數減少至 18096 口，投信則加碼 1473 口空單，多單未平倉口數減少至 529 口，自營商多單未平倉口數則增加至 5039 口。

外資今賣超集中金融股，賣超開發金 3 萬張，群創、中鋼逾 2 萬張，台積電逾 1.1 萬張，元大金、國泰金、新光金、台新金、中信金都超過 1 萬張，ETF 方面賣超國泰永續高股息 2.3 萬張、元大台灣 50 1.8 萬張。

外資買超方面搶進元大滬深 300 正 2 達 1.7 萬張，其餘皆萬張以下，友達買超 9959 張，其次依序為台泥、萬海、中華電、富邦越南 ETF 與中信電池及儲能 ETF。

投信今賣超聚集電子股，賣超金像電 3534 張，其次依序為台半、聯電、南亞科、德微、微星、漢磊、光罩和長榮；買超方面，仁寶、永豐金、鴻海都買超 3 千張以上，買超英業達 2934 張，其次依序為開發金、遠東新、第一金與統一等。