美股寫下52年來最糟上半年 分析師：下半年有望回升　

美國標準普爾 500 指數創下 50 多年來最糕上半年表現，下跌 20.6%，分析師認為，即使目前狀況很糟，但並不意味會一直保持這種狀態，市場最終將會回升。

今年股市受到許多利空干擾，例如俄烏戰爭、中國嚴格防疫封鎖措施、通膨飆升以及美國聯準會 (Fed) 激進升息，加劇投資者對經濟衰退的擔憂，並急於退場。標普 500 指數創下自 1970 年以來最糟糕的上半年表現。

但是，CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，市場從 1 月 3 日的高點跌至目前的熊市僅用 161 天，比典型的 平均 245 天快很多。他指出，一隻快速的熊，通常不像一隻緩慢而笨重的熊那麼大，那麼可怕。

此外，從歷史來看，從標普 500 指數上半年和下半年的表現幾乎沒有相關性。數據顯示，標普 500 指數在 1970 年上半年下跌 21%，但下半年反彈，並上漲 27%。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 也表示，美股通常在進入熊市後表現良好，至少從長期來看是這樣。數據顯示，股市陷入熊市一年後，平均漲近 15%，漲幅中位數為 23.8%。

Detrick 也表示，股市從熊市低點迅速復甦的情況並不少見，落入熊市後平均需要大約 19 個月能收復所有虧損，但是，當標準普爾 500 指數跌幅低於 25% 時，平均只需 7 個月就能收復。