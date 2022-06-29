股市落底訊號看2個指標 永豐：美股投資價值浮現

近幾個月來全球市場因升息、通膨和俄烏戰爭多重影響，股債市震盪，永豐金證券策略分析師陳泓睿今 (29) 日指出，風險資產定價混亂，美國公債殖利率和本益比是觀察能否逢低進場布局的重要指標，在公債殖利率回穩後，股市的非理性殺盤也會冷靜，加上美股本益明顯修正，預料將會有不錯的買點。

陳泓睿說明，美國公債殖利率被市場視為無風險利率，也是各種資產定價的基石，目前美國十年期公債殖利率已經來到 3% 以上的位置，代表市場已充分反應聯準會升息 12-14 碼的預期，美國通膨可能在第二季觸頂。

另一方面，代表一般投資人的 AAII 散戶投資人情緒指數看空的比例持續超過 50，此顯示超過一半的投資人對未來感到悲觀，而據美林美銀經理人調查報告顯示，目前基金經理人持有現金水位創 911 發生以來新高，配置也相對保守。

不僅如此，過去 90 天，S&P500 指數的預估本益比向下修正速度，是近 15 年來最快，甚至超越雷曼、新冠疫情爆發時期，在獲利成長的支撐下，股市評價已偏低，投資價值逐漸浮現。

陳泓睿認為，美股本益比已跌破 10 年均值，而今年 S&P500 指數獲利預估仍可正成長，若 PEC 核心通膨數據能在第三季開始下降，投資人對通膨下滑的預期將升高，聯準會就有可能在年尾放緩升息的腳步，使先前受通膨壓抑的股市評價也就有機會回升。

因此，永豐金證券看此時是準備逢低布局的好時機，建議投資人可先觀察分批買進，等待跌深後下半年美股有機會出現反攻行情。