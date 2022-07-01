〈焦點股〉聯發科市值失守兆元 權值三王單日蒸發逾6500億元

台股今 (1) 日賣壓止不住，盤中狂殺逾 400 點，摜破 14500 點關卡，權王台積電 (2330-TW) 股價再度破底，重摔超過 4%，市值跌破 12 兆元，單日蒸發 5575 億元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也分別大跌 2%、5%，聯發科市值正式失守兆元，前三大權值股單日市值合計蒸發 6582 億元。

晶圓代工龍頭台積電近來遭到外資大舉提款，今天盤中最低來到 454.5 元，下跌 21.5 元或 4.5%，為 2020 年 11 月中旬以來新低，市值也降至 11.78 兆元，單日蒸發 5575.03 億元。

台股第二大權值股鴻海盤中跌勢逐漸擴大，下跌 3 元或 2.75%，最低來到 106 元，市值下滑至 1.47 兆元，單日減少 415.88 億元。

第三大權值股聯發科同樣湧現賣壓，盤中大跌逾半根停板，最低來到 614 元，為 2020 年 10 月初以來新低價，市值摔出兆元俱樂部，降至 9818 億元，單日蒸發 591.66 億元。

美股四大指數周四全面收黑，台股 7 月開局失利，今天湧現恐慌性賣壓，盤中崩跌超過 400 點，回測 14400 點關卡，續創 2020 年底以來的低點。

半導體族群殺聲隆隆，力旺股價一度失守 1000 元關卡，千金股剩下 6 檔，IC 設計股遭到空方狙擊，其中，MCU 族群受到降價風暴利空衝擊，賣壓相當沉重，新唐落入跌停，松翰、盛群、廣應等股價也大跌 7-9%。