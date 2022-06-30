全球前五大MPU供應商市占86% 聯發科排名第五

研調機構 IC Insights 今 (30) 日出具報告指出，儘管今年有大環境影響，不過，全球微處理器 (MPU) 市場規模仍將續創新高，達 1148 億美元，年增 12%，全球前五大供應商市占率 86%，其中，台廠聯發科 (2454-TW) 排名第五，市占率約 4%。

營收規模來看，去年全球前五大 MPU 廠商依序為英特爾 (INTC-US)、蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、超微 (AMD-US)、聯發科，排名與前年並無變化，市占分別為 50.9%、13%、9.1%、8.9%、4%，合計達 86%，與前年的 85%、2016 年的 82.1% 相比，都呈現增長態勢。

研調表示，儘管疫情爆發影響全球經濟，但也帶動更多個人運算、智慧型手機和互聯網裝置成長，推動 MPU 需求，MPU 總銷售額前年攀升 16%、去年增長 13%，今年也受惠平均銷售單價 (ASP) 提高，銷售額也將保持雙位數成長。

研調認為，MPU 出貨量前年、去年分別增長 5%、6%，今年出貨量微增約 3%，達到近 250 萬顆新高；ASP 則是在前兩年增長 10%、7% 後，今年仍會有 8% 的增幅。

全球第 6 至 10 名則為輝達 (NVDA-US)、三星、紫光展銳、海思和恩智浦，去年銷售額約 44 億美元，市占率約 4.3%，較前年 5% 下滑；研調認為，儘管過去十年，前五名供應商市場份額總和穩步增加，但長期 MPU 領導業者英特爾，與排名中其他四家收入差距繼續縮小。