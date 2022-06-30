上市公司員工平均薪資 聯發科515萬居冠 貨櫃雙雄擠進前10強

證交所今 (30) 日公布「非主管職員工薪資」統計，以平均數計算，薪資水準前十名產業半導體就包辦 7 個名次，其中聯發科 (2454-TW) 以平均數 515 萬元居冠，聯詠 (3034-TW) 499.4 萬緊追在後，晶豪科 (3006-TW)、矽創 (8016-TW) 分別以 450.9 萬元、426.3 萬元排名第三、第四；貨櫃雙雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也擠進前 10 強。

以中位數排名，前十名仍以半導體為主，前四名分別為晶豪科 (433.3 萬元)、聯詠 (401.8 萬元)，而平均排名第一的聯發科則以 399.2 萬元退居第三，矽創則以 388.5 萬元排名第四。

值得注意的是，109 年非主管職員工薪資平均數前 10 名是由半導體、營建業與汽車產業拿下，但 110 年航運受惠於景氣循環，帶動獲利揚升，進而讓員工薪資跟著水漲船高，平均薪資水準也因此擠進前 10 名。

其中，貨櫃三雄中的長榮以平均 361.3 萬元排名第 7，陽明則以平均 275.3 萬元排名第 9，萬海 (2615-TW) 則以平均 255.4 萬元，在上市公司中排名第 14。

以中位數排名來看，貨櫃三雄表現依然亮眼，長榮平均仍有 333.7 萬元排名第 6，陽明頻均 242.9 萬元排名第 10、萬海以 238 萬元，緊追在後排名第 11。

相較於半導體與航運業的風光，傳產業則較為慘淡，食品業興泰 (1235-TW) 員工平均年薪不到 40 萬元，僅 39.5 萬元，旅遊業鳳凰 (5706-TW) 則因疫情緣故，去年員工平均薪資也僅 40.6 萬元