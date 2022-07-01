通膨壓力拖累股市 勞動基金前5月收益虧2311億元

通膨壓力與主要央行緊縮政策，拖累股市持續震盪，根據勞動基金運用局今 (1) 日公布的投資收益，截至 5 月底的評價收益數為 - 2311.1 億元，收益率為 - 4.53%。

根據勞金局最新公布資料，攸關廣大勞工退休金的勞退基金，新舊制勞退基金收益數仍持續虧損，其中新制勞退基金收益數為 - 1,506 億元、收益率 - 4.61%，舊制勞退基金收益數為 - 433.8 億元、收益率為 - 5.16%。

另外，勞保基金收益數同樣為負，累計到 5 月底收益數為 - 390.3 億元、收益率 - 4.89%，就業保險基金收益數 19.4 億元、1.33%，勞職保基金收益數 0.2 億元、0.07%，積欠工資墊償基金 - 0.6 億元、-0.44%。

根據統計，整體勞動基金截至 5 月底止，基金規模達 5 兆 3684 億元，新制勞退基金規模為 3 兆 3709 億元、舊制勞退基金規模為 9913 億元、勞保基金規模為 8082 億元、就保基金規模為 1495 億元、勞職保基金規模為 331 億元、積欠工資墊償基金規模為 154 億元。

勞動基金運用局表示，基金短期運用績效雖受到波及，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多 (101 年到 111 年 5 月) 平均報酬率為 4.82%，近 5 年 (106 年到 111 年 5 年) 平均報酬率則為 5.38%，長期投資績效仍屬穩健。