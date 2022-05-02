勞動基金3月收益回升948億元 首季虧損縮小

通膨與俄烏戰爭利空淡化，3 月勞動基金收益數回升，單月收益數 948.2 億元，也讓今年首季投資虧損收斂，統計截至今 (2022) 年 3 月底止，勞動基金評價後收益數為 - 568.7 億元，收益率為 - 1.14%。

其中攸關廣大勞工退休金的新、舊制勞退基金，截至 3 月底收益數分別為 - 388.8 億元、-98.8 億元，統計勞退基金今年前三月收益為 - 487.6 億元、收益率為 - 1.21%。

勞動基金運用局表示，截至今年 3 月底止規模為 5 兆 3291 億元，其中新制勞退基金規模為 3 兆 3141 億元，收益率 - 1.21%；舊制勞退基金規模為 9776 億元，收益率 - 1.22%；勞保基金規模為 8648 億元，收益率 - 1.21%。

勞動基金運用局表示，第一季投資績效雖受市場影響，但隨著市場利空衝擊淡化，3 月投資損益已回升 948 億元，而從長期投資績效來看，整體勞動基金從 2012 年到 2021 年近十年多平均報酬率為 5.47%，而從 2017 年到 2021 年 3 月近 5 年的平均報酬率則為 6.42%，長期投資績效穩健。

展望後市，勞動基金運用局表示，俄烏戰火不斷延燒導致能源價格高漲，通膨居高不下，各主要國家均展開緊縮貨幣政策，而疫情蔓延也讓全球供應鏈危機更加嚴峻，對國際經濟前景增添不確定性，將密切注意全球政經情勢，審慎投資分散風險，提升基金長期投資效益。



