7/1盤前提醒：美股打底、台股先破低？投信Q2結帳壓到最低！Q3能否利空出盡？

行情看法：

美股震盪打底，外資、投信賣壓，台股破低，指數整理時間拖長，大小分開看，留意投信 Q3 新認養趨勢成長中小型股

觀盤重點：

1. 6/30/(四) 盤勢：外資賣壓權值、投信結帳中小，台股電金傳通殺，指數開低走低，終場重挫 414.4 點，收在 14,825,7 點，成交量 2,650 億元，價跌量增，外資賣超 214.8 億元，投信買超 17.3 億元，融資減少 30 億元，櫃買指數 - 3.5%，上市、上櫃同創今年新低，盤後解盤 https://youtu.be/f1oOnyLE1D8

2. 美股盤後：美 5 月個人所得與支出均增加，但支出增幅放緩至 0.2%，創下今年迄今最低，通膨讓消費者緊縮支出，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增幅跌至 4.7%，通膨可能觸頂趨緩，仍維持近 40 年高檔，美股續跌，Nasdaq -1.33%、S&P500 -0.88%，台積電 ADR -2.19%，台指期貨盤後盤 + 53 點（大仁哥評：通膨和經濟仍是兩難，美股震盪打底）

3. 投信作帳 / 結帳：Q2 投信季底結帳，高持股個股，例如：德微 (3675-TW)、神準 (3558-TW)、中砂 (1560-TW)、元太 (8069-TW)、漢磊 (3707-TW)… 等趨勢成長股，都被賣壓殺低，也引發多殺多行情（大仁哥評：投信季底作帳是比相對績效，未必會拉抬股價，盤勢震盪，也會用看誰跑得快的方式，高持股個股互砍，也帶來股價超跌低點，也因為投信有持股限制，也要拚新一季度的績效，留意新認養股）

4. 除息行情 / 節目預告：本週除息指標陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 除息行情失靈，股價再破前低，也連帶拖累市場人氣和盤勢，主因仍是之前所提醒，法人對於貨櫃三雄看法，已經不是去年的翻倍行情，而是高出低進操作（大仁哥提醒：上週 YouTube 大仁哥玩股單元教大家如何運用股票期貨賺到台積電 (2330-TW) 除息行情，下週也會繼續分享進階篇，如何運用股票期貨做到除息節稅和免繳二代健保補充保費，YouTube 頻道歡迎訂閱，Line 和 Telegram 也有更多精選股分享，歡迎訂閱加入）

5. 通膨和經濟雜音仍干擾美股和台股，短線三大賣壓：外資、融資、投信，其中：Fed 利率政策指引後續資金流向，外資賣壓電子權值，指數指數空間不大，短線散戶融資浮額洗清，Q2 投信季底結帳多殺多之後，時序進入 Q3，砍完的部位仍要布局新認養股拉抬績效，等待趨勢成長中小型股拉回守穩超跌買點，也再次提醒盤勢回穩觀察重點為 (1) 賣不下去，(2) 轉賣為買。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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