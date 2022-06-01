勞動基金前4月收益率-3.94% 單月慘賠1414.9億元

勞動基金運用局今 (1) 日發布勞動基金最新績效，受到全球股、債大幅下跌影響，勞動基金今年前 4 月累計虧損 1983.6 億元，收益率為 - 3.94%，尤其 4 月俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，光是 4 月單月勞動基金就大賠 1414.9 億元。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年 4 月底止規模為 5 兆 3955 億元，受全球股、債大幅下跌影響，評價後虧損 1983.6 億元，收益率 - 3.94%。

其中，新制勞退基金規模為 3 兆 3,818 億元，累計虧損 1298.2 億元，收益率 - 4.01%；舊制勞退基金規模為 9989 億元，累計虧損 379.2 億元，收益率 - 4.57%；勞保基金規模為 8404 億元，累計虧損 328 億元，收益率 - 4.11%。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為 4546 億元，收益率為 - 3.77%。

勞動基金運用局說明，由於 4 月俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，全球供應鏈危機雪上加霜，推升大宗商品價格上揚，通貨膨脹急速攀升，各國加速緊縮貨幣政策因應，對企業獲利與經濟成長產生壓抑，紛紛下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

其中 MSCI 全球股票指數今年迄 4 月底止下跌 12.94%，MSCI 新興市場股票下跌 11.77%，台灣加權股價指數下跌 8.93%，而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌 11.30%。

不過，勞動基金運用局強調，基金短期運用績效雖受到波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多 (2012~2021 年 4 月）平均報酬率為 4.98%，近五年 (2017~2021 年 4 月) 平均報酬率則為 5.64%，長期投資績效仍屬穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，全球持續面對疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊，在緊縮貨幣政策下，企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰，進而影響經濟復甦力道。勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標，今年以來全球金融市場大幅震盪下跌，增加投資操作難度，將會強化風險控管，並適時調整投資布局，以降低市場衝擊。