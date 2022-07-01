00858、00888除息倒數 年化配息率達9%

7 月除息旺季，永豐投信今 (1) 日公布永豐美國 500 大 (00858-TW)、永豐台灣 ESG (00888-TW) 兩檔 ETF 將於 7 月 18 日除息，並公告其配息金額，以昨日收盤價估算，兩檔 ETF 年化配息率分別來到 9%、5.2%，投資人只要在 7 月 15 日買進即可參與本次除息機會。

永豐投信表示，00858 將進行半年度配息，每單位配發 1.128 元，以昨日收盤價 25.02 元估算，年化配息率 9.02%；00888 將進行季度配息，每單位配發 0.168 元，以昨日收盤價 12.95 元估算，年化配息率 5.2%。

永豐投信指出，全球市場經歷高壓的通膨環境，紛紛加快升息節奏，短期無論美股、台股都出現相當大的修正幅度，不過，隨著升息推動，與原油、小麥價格回落，下半年通膨壓力也有機會趨緩，儘管升息壓力仍在，不過上半年股市急速修正後，升息影響鈍化後，下半年反彈行情值得期待。

00858 追蹤投資 STOXX 美國 500 股票指數，成分股包括生活上經常接觸到的國際級大企業，如蘋果、亞馬遜、高露潔、好市多等，美股大幅修正後，下半年投資風險相對降低，永豐投信建議，把握第三季投資美股時機，搭上下一波多頭行情列車。

近期台股經歷較大修正幅度，也提供息收型投資人，累積存股領息部位的投資機會。永豐投信指出，00888 已申請增加收益平準金機制獲准，預計將在 9 月底開始施行，平準金配息機制正式上路後，將朝向提升配息穩定度、平滑配息金額的方向推進。

00888 追蹤投資富時台灣 ESG 優質指數，篩選 ESG 評分高、優質股息殖利率標的，投資人可以選擇這個標的作為台股 ESG 版權值型 ETF，作為長期參與台股大盤行情的投資部位。