〈能源盤後〉供需拉扯下 原油上半年漲近41% 但本月收低

美國汽油和蒸餾油供應商越來越擔心漲價破壞需求，以及石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 一如預期決定 8 月增產 64.8 萬桶 / 日，令原油期貨價格周四 (30 日) 下跌且 6 月收低。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4.02 美元或 3.7%，收每桶 105.76 美元。

根據道瓊斯市場數據，今年迄今，WTI 最近月期貨價格上漲近 41%，季度漲幅 5.5%，但本月收低 7.8%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.45 美元或近 1.3%，收每桶 114.81 美元，該契約本日收盤後屆期。

根據道瓊斯市場數據，今年迄今，Brent 最近月期貨價格上漲近 48%，季度漲幅 6% 以上，但本月收低 6.5%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.42 美元或 3%，收每桶 109.03 美元，此為交易最活躍契約。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 4.6%，收每加侖 3.6498 美元，本月下跌近 11%，該期貨本日收盤屆期。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 3.8982 美元，本月下跌近 5%，該期貨本日收盤屆期。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 16.5% ，收每百萬 Btu 5.424 美元，令本月跌幅擴大至 33% 以上。

市場推動力

今年迄今，由於供應緊繃，石油一直引領大宗商品板塊整體上漲，但由於經濟衰對令市場擔憂，本月價格收低。

OPEC+ 周四確認維持前一個月增產速度，也符合 6 月初會議宣布的決定，即 8 月將再增產 64.8 萬桶 / 日，其結果如同市場廣泛預期。

然而，Global X 大宗商品研究分析師 Roberta Caselli 表示，OPEC + 的產量似乎不足以平衡市場，考量到俄羅斯出口中斷以及利比亞和厄瓜多爾恐停產，供應風險看起來仍高，且 OPEC 主要產油國沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的運行率恐已達最大產能水準。

與此同時，Caselli 指出，由於中國解封和夏季旅遊增加，短期石油需求可能進一步改善。

他預期「持續的供應緊繃可能將平衡市場，但確實存在需求下降風險，且消費者力道開始減弱。」

Neuberger Berman 高階投資組合經理 Hakan Kaya 表示，閒置產能恐更加吃緊，而這種緊繃狀態讓系統應對任何一點損失都變得脆弱。

「在這種情況下，如果沒有任何經濟衰退，我們預計市場將繼續提供稀缺溢價。」

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，過去兩周美國原油供應量下降，總計超過 300 萬桶，不包括戰略石油儲備 (SPR) 中的石油。

截至 6 月 24 日當週的數據顯示， 汽油和蒸餾油供應量均增加 260 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (6/24 止) 汽油供應量減少 87.5 萬桶、蒸餾油供應量減少 52.5 萬桶。

價格期貨團體高級市場分析師 Phil Flynn 報告指出，煉油廠上周運行率達 95%，為 30 年來最高數據。上周汽油產量也已增加，平均 950 萬桶 / 日且超過需求。

EIA 周四公布，上周 (6/24 止) 美國天然氣供應量增加 820 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測為增加 740 億立方英呎。該數據公布後，周四天然氣期貨價格收低 16%。