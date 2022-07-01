〈紐約匯市〉美元自兩周高點回落 本月仍漲近3% 季線為五年多來最佳

隨著美債殖利率下滑，美元指數周四 (30 日) 自兩周高位回落，但本月仍漲近 3%，且 Q2 寫下 2016 年以來最佳季度表現。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.40%，報 104.68，本月上漲 2.9%，季線也漲約 6.5%，是 2016 年以來最佳。

10 年期美債殖利率三周以來首度跌破 3%，截稿前小幅回升，報 3.015%。另一方面，經濟數據顯示美國 5 月個人支出增幅僅月增 0.2%，是今年以來最低，6 月芝加哥 PMI 也跌逾一年新低。

作為聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標，美國 5 月 PCE 物價指數仍徘徊於 40 年高點，但月增和年增率均略低於預期，

歐元兌美元升 0.40% 至 1.0482 美元，自兩周低點反彈，主要受優於預期的經濟數據和歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論支撐。歐元本月下跌近 2.5%，季減 5.3%。

ECB 央行管理委員會成員 Robert Holzmann 日前表示，他傾向於讓央行提前升息，且認為可能需要一段時間才能實現央行的通膨目標。

經濟數據方面，歐元區 5 月失業率較前一月小幅下滑至 6.6%，再創歷史新低，人力招募活動依舊強勁。儘管高通膨繼續為消費者帶來壓力，德國 5 月零售銷售仍較前月增長 0.6%，高於市場預期。

Titan Asset Management 交易主管 Alex Livingstone 表示，低於預期的失業率可能強化拉加德 (Christine Lagarde) 升息的信心，但歐洲央行下一步必須小心謹慎，以免扼殺經濟增長。

英鎊兌美元收復稍早跌幅，上漲 0.44% 至 1.2174 美元。考慮到英國央行仍在努力壓制通膨，同時避免陷入嚴重經濟衰退，市場策略師認為英鎊可能存在下行趨勢。

花旗銀行 (Citi) 貨幣策略主管 Vasileios Gkionakis 說：「英國面臨許多經濟阻力，例如家庭儲蓄的緩衝非常低、缺乏有意義的財政支持，且經常帳赤字可能在今年翻倍成長。」

美債殖利率下跌也為日圓帶來提振，日圓兌美元升 0.6% 至 135.7 日圓兌 1 美元。

瑞典克朗兌美元漲 0.18% 至 10.2162 克朗兌 1 美元。瑞典央行周四宣布升息 50 個基點，將基準利率自 0.25% 調升至 0.75%，並暗示接下來將繼續升息。

加密貨幣走勢顛簸，比特幣下跌 6.7%，至 18,847 美元，以太幣跌 7.9%，至 1,021 美元。

CryptoCompare 數據顯示，比特幣 6 月跌勢慘重，單月跌幅將近 40%，是 2010 年首次交易以來最糟的一個月。按季來看，比特幣從季初的 45,524 美元跌至 19,000 美元以下，市值蒸發約 58%，也創 2011 年第三季以來最差的季度表現。

另外，Coin Metrics 數據顯示，以太幣 Q2 崩跌 69.3%，也是歷史最糟紀錄。

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