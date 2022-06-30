〈台幣〉熱錢出走連3貶收29.726元 6月重貶2.27%

台北股匯市今 (30) 日雙雙收黑，加權指數重挫 414 點，摜破萬五大關，外資大舉提款台股並匯出，新台幣兌美元匯率失守 29.7 元關卡，但下午貶幅並未進一步擴大，終場貶值 4.4 分，收在 29.726 元，台北與元太外匯市場合計成交值 13.265 億美元，新台幣月線翻黑，累計 6 月重貶 2.27%。

新台幣兌美元匯率連續 3 個交易日走弱，不過，適逢月底、季底，出口商把握時間拋匯，使得匯價貶幅有限，今天盤中最低來到 29.748 元，貶值 6.6 分，終場跌勢略收斂，以 29.726 元作收，貶 4.4 分，台北外匯市場成交金額 8.76 億美元，元太外匯市場成交金額 4.505 億美元。

台股電子族群一片綠油油，晶圓雙雄遭到大舉調節，金融、傳產族群也無力，千金股剩下 7 檔，加權指數終場重挫 414 點，收在 14825 點，創 1 年半新低，外資提款 227 億元，為連三賣，台股月線也翻黑，6 月累計蒸發 1982 點。

觀察主要貨幣對美元表現，美元指數今天大漲 0.56%，歐元則重貶 0.67%，新加坡幣貶值 0.17%，日圓與新台幣貶值 0.15%，韓元、人民幣則小幅升值 0.05%、0.03%，亞幣互有升貶。

以今年上半年來看，根據央行統計，美元指數大漲 9.83%，日圓淪為亞洲最弱勢貨幣，兌美元狂貶 15.5%，韓元貶值 8.44%，歐元貶值 7.7%，新台幣貶值 6.85%，表現略優韓元，人民幣兌美元貶值 4.72%，新加坡幣上半年相對抗跌，兌美元貶值 2.71%。