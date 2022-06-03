〈能源盤後〉美庫存大降 市場擱置OPEC+擴大增產衝擊 原油上漲

美國原油庫存下降幅度遠大於預期，且交易者擱置不顧 OPEC + 將在 7、8 月大幅增產的決定，令原油期貨價格周四 (2 日) 收高。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.61 美元或 1.4%，收每桶 116.87 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.32 美元或 1.1%，收每桶 117.61 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.43% ，收每百萬 Btu 8.485 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收近每加侖 4.1909 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 4.2084 美元。

市場推動力

自去年起每月增產約莫 43.2 萬桶的 OPEC + 同意擴大增產，將 7 月和 8 月的生產目標調升 64.8 萬桶 / 日。

然而，分析師指出，有鑑於 OPEC + 已難以實現先前會議上調升的產量目標，因此市場對供應端的擔憂猶存。

Zaner 的分析師指出，「對多頭來說，幸運的是 OPEC + 產量一直未能達到其協議的目標。此外，印度剛結束的全財年，其石油產量觸及 28 年低點。」

「由於淨供給面仍然看漲，上海解封後的需求觀點改善，股市焦慮情緒減輕，以及上個月亞洲原油進口量創歷史新高，市場應該能相較快速地找到支撐力。」

周四稍早石油價格一度大跌，係因英國《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯向西方盟國表示，如果因為俄羅斯遭制裁，導致全球供應明顯大幅下降，他們將提高產量應對。

本周另一篇報導也打擊了油價。OPEC + 部分成員計劃將俄羅斯排除在生產目標之外，但周四會議後，俄羅斯的產量仍納入生產目標中。

美國白宮樂見 OPEC + 擴大增產的決議。白宮新聞秘書 Karine Jean-Pierre 發表聲明：「在 OPEC + 達成共識上，我們深知沙烏地阿拉伯作為 OPEC + 主席及最大產油國的地位。我們也清楚阿拉伯聯合大公國 (UAE)、科威特和伊拉克的努力和積極貢獻。美國將繼續使用全部可用工具來應對能源價格壓力。」

另外，《美聯社》報導，美國拜登總統考慮與沙國事實上統治者薩爾曼王儲 (Mohammed bin Salman) 進行面對面的會談。(2018 年美國記者 Jamal Khashoggi 遭殺害與肢解後，拜登 2019 年譴責沙烏地王室。)

美國能源資訊署 (EIA) 庫存報告給予早盤油價支撐力。EIA 公布，上周 (5/27 止) 美國原油庫存減少 510 萬桶、汽油庫存下降 70 萬桶、蒸餾油庫存減少 50 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「儘管釋出 540 萬桶的戰略石油儲備 (SPR) 到商業庫存，但出口強勁加上進口疲軟，讓原油庫存紮實下降。出口強勁係因流向歐洲的原油量增加。」

與此同時，Smith 指出，因為隱含需求上升，汽油庫存下降，且蒸餾油的隱含需求也有所回升。

根據《華爾街日報》調查，分析師和交易員此前預測上周美國原油庫存下降 50 萬桶、汽油庫存下降 10 萬桶、蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

美國石油協會 (API) 周三晚間發布數據，上周原油庫存下降 120 萬桶、汽油庫存下降 25.6 萬桶、蒸餾油庫存增加 85.8 萬桶。

EIA 報告也指出，上周天然氣庫存增加 900 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期天然氣庫存增加 780 億立方英呎。

