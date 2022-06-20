最難「618購物節」意外反轉 京東下單金額再創新高

京東 (JD-US) 周日（19 日）公布「618 購物節」業績，累計下單金額達到人民幣（以下皆同）3,793 億元，再創新高，顯示最難「618 購物節」意外反轉。

京東公布的數據顯示，5 月 31 日 20 時至 6 月 18 日 24 時，平台累計下單金額達 3,793 億元，優於去年的 3,438 億元、前年的 2,692 億元。

京東表示，在中國 94% 區縣、84% 鄉鎮實現當日或次日送達，活動開跑首日個人快遞業務單量較去年同期暴增 140%。

聯想 (03396-HK) 、小米 (01810-HK) 及魅族商城也揭露 618 成績，聯想網路銷售額達 81 億元，較去年激增 80%，小米全通路支付金額突破 187 億元，魅族商城手機銷量也驟增 68%。

「可能是最安靜的一次 618 開始了，祝大家小麥、中麥（小賣中賣）吧，不管正在經歷什麽，再堅持堅持，總會熬過去，祝好。」618 前夕，某電商平台中層寫下的這段話，在社交網站上發酵。

早在 5 月底，媒體就「看衰」今年 618，認為今年將是史上「最安靜」、「最躺平」的 618，理由不外乎供應鏈中斷、消費者縮手、商家營銷投入減少。

不過，今年 618 的實際情況，並不如外界想像般「安靜」。

消費品牌電商綜合服務商若羽臣表示，大健康、母嬰、個護家清等商品，是今年大受消費者歡迎的日常必需品，銷售不是在清庫存，而是以常規訂單為主。

若羽臣說：「此次疫情後，我們發現消費者對保健類產品的需求是在持續上升的，同時，消費者對奶粉、尿不濕等養娃必備類產品，以及針對家清的消殺除菌類物品的囤貨需求，都有了提高。」

拼多多 (PDD-US) 618 大促方案負責人表示：「618 啟動以來，平台的全域消費均迎來明顯反彈」。今年 618 期間，日化品類整體銷售額較去年同期激增 110%。此外，在 5 月 23 日開門紅階段，日化品類成為最先破億的品項，聯合利華、維達、立白則榮膺品牌榜單前三甲。

HEFANG 品牌創始人孫何方則說：「我們也沒有預計到今年還能優於去年，因為按照配飾大盤來看，整個飾品行業應該是比去年要差的，沒想到我們超越了去年同期。」