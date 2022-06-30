美元上半年高歌猛進 華爾街分析下半年多空

標普 500 指數上半年即將寫下 1970 年以來最糟同期表現，但美元卻寫下歷史上最大上半年升幅，分析師正在推敲美元下半年的走勢，以及其與股債市之間的關係。

美國在 6 月升息 3 碼 (75 個基點)，是 1980 年以來最激進的緊縮，導致美元兌日圓上半年狂升 17%，是 1950 年代有資料以來最大升幅。

美元兌歐元今年來也勁揚 7%，是 2015 年以來最佳上半年績效，當時希臘危機一度帶來歐元區經濟崩解的恐懼。

若以華爾街日報的美元指數來看，這項追蹤美元兌 16 種貨幣走勢的指數今年來累計上揚 8%，是 2010 年以來最佳同期表現。

總經策略師說，匯市通常以基點計算變動幅度，美元如此劇烈的波動對 G10 貨幣來說很少見，通常只有新興市場貨幣才會如此。

美元兌日圓今年上半年的走勢。

帶動美元升值的因素很多，最主要的因素是美國相較其他國家的利差，但這並非唯一因素——美元也受益於新獲得的「避風港」地位。

包括歐洲央行 (ECB) 在內，雖然很多國家準備或已經開始追隨美國聯準會 (Fed) 升息的腳步，但美國的實質利率 (經通膨調整公債或存款利率) 還是比較吸引人。日本甚至堅守寬鬆貨幣政策，與全球升息潮反其道而行。

渣打銀行 G10 貨幣全球策略主管 Steve Englander 表示，美元今年升值，55% 力量來自利差和預期利差 (對美國與他國貨幣政策路徑的預期)，剩下 45% 和避險需求有關。

Englander 的團隊模擬美元和美債、美股同一時期的表現，「從 3 月中旬以來，美元升值最可靠的指標一直是利差擴大，以及標普 500 指數下跌。」

標普 500 今年截至周三共下跌近 20%，是 1970 年以來最糟糕的上半年表現。隨著美國聯準會 (Fed) 積極緊縮貨幣政策，公債不再安全，與價格反向的殖利率攀高。

但今年來就算股市下跌、公債上漲，美元仍能從市場規避風險的需求中受益，這種交易模式在歷史上是異常的。

美元下半年展望

美元下半年能否繼續升值，正在引發各方辯論。

凱投宏觀追蹤的 50 國央行當中，今年已有 41 國升息，隨著他國與美國的利差開始縮減，美元升勢面臨挑戰，日本和中國的央行是否會放棄寬鬆的貨幣立場也值得觀察。美國國內情勢，也左右著美元。

渣打的 Englander 表示，全球已經進入「逆向貨幣戰」時期，過去各國競貶本國貨幣，保持出口競爭力並允許進口一定程度的通膨，但現在各國偏好更強勢的貨幣，作為抗通膨的緩衝。

凱投宏觀的 Jonathan Petersen 認為，全球經濟放緩，代表美元可能有更大的上漲空間，尤其美元最近剛經過一波回檔。

渣打的 Englander 則預測，美元到了下半年將回吐部分漲幅，原因是風險偏好反轉，將推高標普 500 指數，美元的優勢則被避險資金流動逆轉和利差縮小所削弱。

因為美國經濟步入衰退所引發的「企業獲利悲觀看法」，可能打壓股市並支撐美元，如果 Fed 成功實現經濟軟著陸，則會導致美元拉回。