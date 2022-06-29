看盤軟體斷訊羅生門 NCC：中華電啟動中斷保護機制

多家券商看盤軟體 28 日無法交易，責任歸屬問題，業者各說各話，對此，NCC(國家通訊傳播委員會) 今 (29) 日表示，主要原因是網路流量突然大增，中華電 (2412-TW) 監測系統為避免遭網路攻擊，啟動自動中斷通訊保護機制，目前已請電信業者再確認機制，以防類似情況再度發生。

NCC 發言人翁柏宗指出，此次斷訊問題並非設備故障或者停電所致，主要是網路流量瞬間太大，中華電信邊界閘道器協定 (BGP) 系統偵測發現異常，在第一時間作出中斷保護機制。

翁柏宗說，由於每家電信業者的網路資源與保護機制不同，目前已與電信業者溝通，應去協議合理保護機制，若之後再發生類似情況，除了現行的自動化系統判定機制外，也要適當加入檢核、再確認機制，做到雙向聯繫溝通。

28 日上午部分券商看盤軟體無法下單交易，台灣大 (3045-TW) 對此表示，在台固與中華 HiNet 介接的電路發現，來自 HiNet 的流量幾乎完全中斷，影響台灣大所有行動用戶及企業客戶使用所有來自 HiNet 的網際網路服務，包括股票及其他 app 服務，經緊急跟中華電信報修後才恢復。

台灣大指出，服務受影響期間，各機房電力供應正常無任何斷電情況，除向中華報修之外，亦未做任何網路調整。

中華電則強調，証券四合一網路、行動及 HiNet 上網均運作正常，並無電路障礙。