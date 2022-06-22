房貸利率攀升至13年新高 美國上周申請量增8% 主受彈性利率房貸需求推動

根據抵押銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周購屋的房貸申請較前周增加 8%，部分原因是對彈性利率房貸 (ARM) 的需求。然而，申請數量較一年前同周減少了 10%。

房貸利率的大幅上漲事實上可能刺激了購屋者的需求，也許是因為消費者擔心利率會繼續走高。房貸利率已飆升至 2008 年以來的最高水平，上周更創下 13 年來的最大單周漲幅。

與此同時，符合資格的 30 年期固定利率房貸的平均合約利率從 5.65% 上升至 5.98%；自負 20% 頭款的從 0.71 上升至 0.77。現在的價格幾乎是一年前的 2 倍。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 寫道：「購買申請量連續第二周增加，主要受傳統申請量的推動。而 ARM 占申請量的比率回升至 10% 以上。」「平均貸款規模略高於 42 萬美元，遠低於今年稍早時的 46 萬美元的峰值，這可能代表房價成長正在放緩。」

彈性利率房貸提供較低的利率，通常可以固定 5 年、7 年或 10 年。即使這些貸款被認為風險更大，因為它們有可能適應更高或更低的利率，但與十多年前的上次房地產榮景時期相比，它們的承保條件更為嚴格，最終導致了一場史詩般的房地產崩盤。

買家需求也可能在增加，因為待售房屋的供應最終會增加。根據 Realtor.com 的數據，全美的活躍庫存現在同比增加 17%。現在房屋的銷售速度比一年前要快。

本周房貸再融資申請下降 3%，較一年前同周下降 77%。房貸活動再融資比率占總申請量的比率從前周的 31.7% 降至 29.7%。