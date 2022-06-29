小心完美的人生公式 也可能淪為下流人生

作為社會菁英，薪水還不錯，但常常覺得自己錢不夠，小心你可能忽略了財務隱形漏洞，稍不慎就會變成下流的人生。

像是阿修（現年 43 歲）進入人人稱羨的外商 Google 擔任工程師，人生如同完美公式般進行，台大電機所畢業的阿修，一畢業即進入了竹科工作，在 IC 設計龍頭工作，待了 15 年，創造出不錯的薪資，不但將新竹的房貸全繳清，甚至還累積不少閒置資金。因此阿修覺得自己的條件不錯，就該好好運用閒錢，讓自己的資產不斷提升，達到更高的境界。在一次去銀行辦事情時，便詢問了銀行的櫃檯小姐理財的方式，櫃檯告訴阿修其實可以參考一些不錯的金融商品來打理財務，像是「債券型基金」，即是把錢拿去借給需要用錢的公司或政府，便可穩定收取利息。因此阿修便決定把 1000 萬的資金投入基金當中。但萬萬沒想到的是，雖然手上有 14 檔基金，細算下來報酬頂多 3~4%，在報酬與匯差之間，一正一負讓報酬打平，對於這樣的投資結果，買了 5 年後，面對報酬不如自己的預期，阿修感到茫然。

阿修的基金分類如下：

 亞洲企業債、新興國家公債、已開發國家公債

債券看似安全保本，但在疫情衝擊下，全球低利率，債券利息也創下新低，甚至若經濟穩定復甦，央行 QE 規模縮小，都可能帶來利率彈升、債券價格下跌風險。且標的含有新興國家債券，國家體質並不穩定，預估長期匯率仍有大幅波動風險，導致匯率損失。

 已開發國家股 + 債

俗稱的平衡型基金，雖然股債一起可分散風險，一邊有虧損時，一邊有獲利降低虧損，但同時也會把獲利吃掉，若股債配置不佳、對景氣預判錯誤，就很可能降低報酬、提高風險。

 傘型基金

傘型基金底下的子基金最多只有 3 檔，子基金選擇較有限，投資人可能為了節省轉換基金的手續費，卻不一定能得到較好的投資成果。

從看完阿修的基金狀況後，有好幾檔都是賠錢的狀態，加上匯差的影響，都吃掉了獲利。有配息的基金，則因配息來自於本金的比例高，導致阿修原本本金下降。原因可能是投資的標的，公司的獲利不足以穩定配息，但基金公司為提供穩定的配息，使投資人有感，因此將本金拿來配給投資人，就類似資金從左手換掉右手，真實的獲利狀況就沒有這麼好。

一般投資人並不了解金融業的生態，及薪酬制度，只要聽到是金控體系，就覺得是掛保障的，資金也會很安全，事實上銀行最大的收入來源就是從客戶買進、賣出中收取手續費。從此就可以推估，阿修本身要從自己買的金融商品中能夠賺多少錢、賺多少獲利，未必是理專所關心的，客戶每轉換一次，銀行理專就可以賺取手續費，同時阿修在投資上的成本就會增加。更重要的是銀行每季都有主推的商品，因此在被推薦時，也必須分清楚推薦自己買賣的目的，才能確定理專是否會因為佣金高，而賣給自己不適合的產品。

一路看來阿修使用佔比最高的工具 - 基金來說，優點是能用較小資金就可以分散風險還節省研究時間，但缺點是費用名目多，標的多又難以選擇，甚至經理人把錢拿去買什麼標的，也無法全面了解。卻還會因為帳戶管理費、經理費、保管費等費用而吃掉獲利。

阿修換了個方式，把有賺的基金先獲利了結入袋為安，整合資金到合適的投資標的，有虧損的可以看標的前景是否會有轉機，等待更好的時機讓本金安全退出，就可以把 1000 萬的資金規成劃短、中、長期的計畫，解決阿修困擾已久的投資狀況。

在我們顧問眼中，阿修應該專注在他的工作上，謀取更多的成就，不要因產業變動而被淘汰，一直維持在社會菁英的條件，同時財務的打理也不可忘掉，作為忙碌的專業人士，該有專業分工思維，可以尋求第三方專業機構，把理財專業交給更專業的人，比以往在投資花的時間更少，還可以達到事半功倍結果。

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。