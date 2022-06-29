消費者指數創新低！政策做多股或是最佳投資方向

美國密大消費者信心指數來到 50，已持平榮枯線，也創下 40 年以來的新低，使得原先開高的美國股市聞訊後走低，納斯達克下跌 343 點或 - 2.98%、S&P500 下跌 78 點或 - 2.01%、道瓊指數下跌 491 點或 - 1.56%、費城半導體指數下跌 71 點或 - 2.63%，使得本日台股開盤立即面臨疲弱，指數盤中一度跌破 24 日紅 K 棒的低點 15232 點，旋即又有逢低承接買盤進場，令整體盤勢明顯呈現區間震盪的波動格局，終場下跌 199 點或 - 1.29% 收在 15240 點，成交量為 2435 億, 再度跌破五日線。

對此永誠國際投顧分析師劉良梅提到，逢昨日強漲後，本日盤勢在國際壓抑下，呈現疲弱，加上量能也未高於均量，此時尾盤就不容易收高，盤面類股輪動就會相當快，相當不適合追價，因此建議投資人審慎選股。

劉良梅也認為主要是因為國際盤勢疲弱，導致市場風險趨避意識興起所導致，指數不容易漲，這時資金就容易轉往防禦性族群，其中在政府政策明顯偏多的情況下，新能源概念股明顯會更容易成為資金的去向！

因此劉良梅特別做出太陽能、風電、儲能的產業鏈要送給各位，投資人透過連結現在立即加入並且留言「我愛梅姐」即可在活動時限內索取完整產業資訊。

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