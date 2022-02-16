供需失衡 中國稀土價格飆上十年新高

中國稀土價格飆上十年新高，原因是市場供需不平衡，上游稀土礦原料、再生廢料供應緊張，預料今年稀土供需仍出現缺口，使價格維持高檔震蕩格局。

第一財經報導，上海有色網的數據顯示，輕稀土主力品種氧化鐠釹周二 (15 日) 的每噸報價，較前一天漲 0.9% 至人民幣 110 萬元，續創 2012 年以來新高。中重稀土中的氧化鏑價格為每噸 312.5 萬元，較去年底 290.5 萬元漲約 7.57%。金屬鏑價格每噸 395 萬元，較去年底 375 萬元漲約 5.33%。

中國稀土行業協會的數據也顯示，國內稀土價格指數周二為 426.8，續創歷史新高，較年初勁漲 24.78%。

稀土價格走高的主要原因是供不應求。中國 2006 年起對稀土開採實施總量控制管理。今年 1 月 28 日，工信部和自然資源部公布的第一批稀土年度開採配額為 10.08 萬噸，較 2021 年第一批開採配額增加 20%，增幅與去年相同。

上海有色網稀土分析師楊文華表示，近期稀土價格不斷上漲，主要是市場供需不平衡所致，當前上游稀土礦原料、再生廢料供應十分緊張，這主要是受環保、戰略資源政策性管控等因素影響，國內稀土礦開採指標增加有限，較難因應逐年擴大的稀土產品下游需求，分離冶煉企業因此更加依賴進口稀土礦。

展望未來稀土價格走勢，中金公司說，今年稀土供需仍出現缺口，可能持續維持供需「緊平衡」（指短期內供需大致平衡，但剩餘不多），預料價格維持高檔震蕩。