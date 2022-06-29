〈央行談貨幣數位化〉二階段CBDC試驗提前完成 楊金龍：無發行時間表

台灣央行總裁楊金龍今 (29) 日指出，央行第 2 階段「通用型 CBDC(央行數位貨幣) 試驗計畫」已提前完成，若最終決定要發行 CBDC，除了需秉持 3 項基本原則包括無害、共存、創新與效率來規劃，也需與金融機構共同構建完整的 CBDC 生態體系，但無正式發行的時間表。

楊金龍指出，CBDC 的推動不只是現金數位化，還涉及支付系統革新，並會影響金融穩定和貨幣政策的執行。

央行 2020 年 6 月完成第 1 階段技術可行性研究後，同年 9 月接著進行第 2 階段通用型 CBDC 試驗計畫，原預期今年 9 月完成 CBDC 雛形平台的建置，並於封閉環境中模擬零售支付場景的試驗，現已較預定時程提早 3 個月達成。

楊金龍說明，在第 2 階段試驗期間，央行 CBDC 工作小組邀集財金公司、外部技術團隊一起參與雛形平台開發，並請中國信託、華南、上海、國泰世華和台新 5 家銀行參與設計與模擬試驗，以結合銀行金融中介實務作業。

由於是試驗大眾使用的通用型 CBDC，因此，模擬情境是由央行提供 CBDC 給銀行，銀行再提供 CBDC 給大眾，大眾拿到 CBDC 可至零售支付場景使用。

楊金龍提到，消費購物、轉帳和繳費等，均屬 CBDC 基本型應用，CBDC 和電子支付不同之處在於，未來 CBDC 有支付週遍性，任何商店任何時點均可使用，等同現金一般。

此外，CBDC 還有創新型應用，例如提供外國人開立 CBDC 錢包，透過 ATM 以外幣兌換 CBDC、以 CBDC 發放數位券和辦理小額跨境匯款等，其他創新將於後續推動 CBDC 過程中持續發想。

楊金龍強調，推動 CBDC 是一項巨大且複雜的工程，目前主要經濟體央行均尚在研究或試驗階段，即使正積極進行試驗的瑞典、已在進行試點的中國大陸，迄今均沒有宣布正式發行的時間表，研究 CBDC 並非基於競賽搶先發行，而是要確保 CBDC 的發行，符合政策期望和大眾需求。