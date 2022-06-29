〈央行談貨幣數位化〉楊金龍：比特幣走勢像雲霄飛車 不適合支付使用

台灣央行總裁楊金龍今 (29) 日指出，隨著數位經濟的發展，人們對數位貨幣有很大的想像空間，又以比特幣總市值占 42% 居冠，不過，比特幣價格走勢像雲霄飛車，更像是投機炒作的風險性資產，不適合做為支付使用。

楊金龍今日出席財金公司 111 年度金融資訊系統年會，進行「數位轉型的央行貨幣」專題演講。

楊金龍說明，近兩年因市場資金充沛和投機炒作帶動下，比特幣價格順勢大幅上揚，去年 11 月曾創新高至 6 萬 8000 多美元，隨著美國啟動升息，比特幣近日價格快速跌破至 2 萬美元以下，跌幅近 70%。

楊金龍提醒投資人，當資金潮逐漸消退後，比特幣等風險性資產的炒作風潮能否持續，務須審慎觀察。

楊金龍指出，為擴大應用場域和市場規模，虛擬資產一直試圖朝類金融商品發展，例如，透過比特幣期貨和比特幣 ETF，提供類似傳統金融市場衍生性商品的交易服務，也有業者推出價格欲穩定在 1 美元的穩定幣，但仍為炒作工具居多。

楊金龍也提到穩定幣，儘管穩定幣企圖模仿電子貨幣，由發行人向不特定大眾吸收資金，承諾以面額償還，但運作至今，仍無法如電子貨幣在價格上一直與法幣維持 1:1 的穩定兌換關係，主要還是作為促進投機或投資虛擬資產交易的媒介。